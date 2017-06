7 motive sa iubesti la nebunie Balantele

Iata 7 motive care te vor determina sa pastrezi mereu alaturi de tine o persoana din zodia Balantei:Chiar daca nu isi doreste neaprat sa fie in centrul atentie, nativul Balanta va reusi sa se evidentieze datorita carismei sale, a faptului ca este foarte sociabil si altruist. Balanta este o prezenta foarte placuta, fiind o persoana deschisa, relaxata, care emana incredere in propriile forte.Balanta este romantica prin definitie. E capabila sa faca o multime de sacrificii pentru persoana iubita. Este discreta in privinta relatiilor sale amoroase, adora sa iubeasca si sa primeasca la randul ei iubire.Persoana nascuta in zodia Balantei este foarte sociabila, are o multime de prieteni, care sunt pur si simplu dependenti de ea. Atunci cand este relaxata si in cercul ei de cunoscuti, Balanta poate fi sufletul petrecerii.Curioasa si rapida in gandire, Balanta vrea sa desluseasca orice enigma care apare in viata ei. Reuseste cu usurinta sa descurce problemele cotidiene si sa gaseasca locul fiecarui lucru. Aceste caracteristici ii fac pe cei din jur sa apeleze mereu la sfaturile ei.Loialitatea de care da dovada o transforma in cel mai buni prieten pe care il poti avea. E disponibila atunci cand ai o problema pe suflet, e capabila sa te asculte pana la capat si sa iti ofere un umar pe care sa plangi.Balanta stie ce vrea de la partenerul de viata, asa ca va fi probabil cea care va face primul pas spre casatorie, spre exemplu. Nativul din aceasta zodie isi exprima sentimentele deschis, clar, fara sa lase loc de interpretari. Sinceritatea de care da dovada este o calitate pe care multi si-o doresc intr-o relatie.E foarte bine sa ai alaturi de tine o persoana cu o multime de idealuri, care viseaza la mai bine si care si actioneaza pentru a-si atinge scopurile. Balanta crede in corectitudine, in iubirea sincera, care nu are limite ce tin de aspectul fizic, si in inocenta persoanelor.