7 motive sa iubesti un Sagetator

Iata cateva dintre motivele care fac dintr-un Sagetator un personaj caruia nu poti sa ii rezisti:Alaturi de un Sagetator nu ai nicio sansa sa te plictisesti. E mereu in actiune, mereu pus pe treaba si, evident, gata de o aventura. Reuseste sa te binedispuna si sa te faca sa vezi partea frumoasa a vietii oricat de necajit ai fi.Sa nu crezi ca daca are ceva sa iti spuna se va ascunde dupa deget. Nici gand. Te poti astepta sa ti se spuna verde in fata tot ce crede despre tine, dar acest lucru ii va spori si mai mult farmecul. Pentru ca are un mod atat de simpatic de a o spune incat nu te poti supara pe el.Atunci cand vine vorba de sex, Sagetatorul este surprinzatotr. Pofta lui de viata, imaginatia si toata vitalitatea sunt transpuse in actul sexual, indiferent ca e vorba de o aventura de-o noapte sau de o relatie serioasa. Practic, nu are limite in dormitor.Probabil ca doar pe la zodia Rac vei mai gasi loialitate intr-un grad atat de inalt. E un partener de nadejde in tot ceea ce faci, este prietenul care nu te va trada niciodata. In dragoste, nativul Sagetator prefera sa paraseasca si sa traiasca mai degraba cu acest gand, decat cu o infidelitate pe constiinta si cu remuscari.Sagetatorul gaseste solutii intotdeauna. E foarte ingenios, motiv pentru care se descurca in orice situatie. Chiar daca nu primeste ajutorul de care are nevoie, nu se decurajeaza, ci merge mai departe. Descopera o mereu iesire, de aceea iti vei dori sa il ai mereu in preajma.Nu vei reusi niciodata sa tii legat un Sagetator. Isi pretuieste foarte mult spatiul personal si orice tentativa de invadare a acestuia va fi privita nu doar ca lipsa de respect, ci si ca lipsa de incredere. De aceea, el nici nu prea da multe explicatii pentru ceea ce face. Insa aceasta independenta il face extrem de interesant.Are o imaginatie foarte bogata, de aceea va ajunge in viata fie scriitor, fie artist plastic. Poate avea chiar inclinatii spre muzica. Toata aceasta multime de aptitudini il transforma intr-un vrajitor al simturilor caruia nu vei putea sa ii rezisti.