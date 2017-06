8 motive sa iubesti un Capricorn

Persoana nascuta in Capricorn te asculta cu atentie, nu te intrerupe pentru a-si spune punctul de vedere si stie mereu ce sfat bun sa iti dea ca sa iesi din orice impas.Nu este neaparat cel mai muncitor dintre nativi, dar are o dorinta intensa de a face lucruri marete, de a vedea lucrurile iesind din mainile lui si de aceea poti spune cu toata deschiderea ca este un om harnic, de nadejde.Nu isi tradeaza niciodata prietenii adevarati, mai ales ca acestia sunt, de cele mai multe ori, destul de putini.Capricornul nu va spune nimic de tine pe la spate si nu te va minti pentru a obtine ceva in schimb.Mereu va lupta pentru ceea ce considera el ca fiind drept, chiar daca asta inseamna sa lupte singur.Cand e indragostit, Capricornul este capabil sa isi dea si viata pentru persoana iubita. Va face totul pentru ea, va fi sprijinul sau de nadejde.Nu face diferente intre oameni si reuseste sa se inteleaga bine cu oricine.Probabil ca una dintre cele mai mari calitati ale Capricornului aceasta este: ii pune pe ceilalti mai presus de sine, facand tot ce ii sta in putinta ca acestia sa fie fericiti.