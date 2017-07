A avut parte de cea mai mare surpriza la nunta. Reactia ei...

Kelly s-a tot gandit ce cadou ar putea sa ii faca logodnicei sale Backy in ziua casatoriei. Asta cu atat mai mult cu cat femeia era foarte trista fiindca fiul sau in varsta de 19 ani, Triston, decedase fulgerator in urma cu doi ani.Kelly i-a organizat lui Backy o surpriza de proportii, aducandu-l la ceremonie pe Jacob Kilby, tanarul care purta inima fiului sau."Am inceput sa-i planuiesc surpriza aceasta cam cu cinci luni inainte. Jacob este un tanar uimitor. Ii incurajam pe toti sa devina donatori de organe, sa salveze vieti", a declarat Kelly pentru BBC.Becky, in varsta de 40 de ani, a auzit bataile inimii fiului sau tinand un stetoscop lipit de pieptul lui Jacob.Tanarul a declarat pentru BBC ca experienta a fost "extrem de emotionanta". Jacob a calatorit peste 3.000 de kilometri din California pana in Alaska pentru a fi unul dintre cavalerii de onoare si a o surprinde pe Becky.Pe Facebook, femeia a spus ca ziua nuntii a fost cea mai buna din toata viata ei.