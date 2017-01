A murit actorul Ion Besoiu!

Actorul urma sa implineasca 86 de ani la 11 martie, Anul trecut, de ziua sa de nastere, Ion Besoiu marturisea, intr-un interviu pentru Pro TV, ca regreta ca “nu mai traiesc inca vreo 25 de ani asta e tot si am pareri de rau ca am pierdut pe foarte multi oameni dragi, nu stiu daca i-am pierdut poate ca acolo unde sunt ei acum e mai bine”. Actorul marturisea, in acelasi interviu, ca se simte “batran, dar mai intelept un pic si un pic mai obosit. Am obosit pentru ca in ultima luna am avut niste necazuri de astea de ordin fizic si a trebui sa-mi instalez un stimulator cardiac, dar acum sper, incetul cu incetul, sa-mi revin la o forma mai buna si sa incep filmarile."Ion Besoiu a absolvit Academia de Teatru si Muzica din Sibiu. A debutat in 1957, insa rolul care i-a adus celebritatea este Anton Lupan, din serialul “Toate Panzele sus”, dupa cartea lui Radu Tudoran. A jucat pe scena Teatrului "Radu Stanca" din Sibiu timp de 16 ani, a dupa care s-a mutat la Bucuresti, unde a jucat la Teatrul "Lucia Sturza Bulandra" si a fost, ulterior, timp de 12 ani directorul acestui teatru. Cele mai cunoscute roluri ale sale sunt Closca, in "Procesul lui Horia" (1967), Serebreakov, in "Unchiul Vanea" (1983), Polonius, in "Hamlet" (1985), Oronte, in "Mizantropul" (1989), Corifeu, in "Antigona" (1993), Ferapont, in "Trei surori" (1995), Senecus, in "Caligula" (1996), si Muhoiarov Ivan Matveevici, in "Oblomov" (2003).