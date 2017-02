A murit de cancer la doar 13 ani. Ce mesaj teribil au gasit la scurt timp parintii

Athena a facut chimioterapie si parea ca nimic nu o descurajeaza. Doar ca intr-o zi, copila a pierdut lupta cu moartea.Cand parintii sai au inceput sa ii stranga lucrurile de prin camera, au facut o descoperire socanta. Tanara le lasase un mesaj imens, scris pe spatele oglinzii. In textul care insuma nu mai putin de 3.000 de cuvinte, copila si-a transpus nu doar sentimentele, ci si visurile.Iata o parte dintre mesajele inscriptionate de fata:"Fericirea depinde de noi insine.Poate nu conteaza finalul fericit, ci povestea.Va multumesc ca existati. Fiti fericiti, liberi, increzatori si intotdeauna tineri.Imi stii doar numele, nu si povestea.Ai auzit despre ce am facut, dar nu si prin ce am trecut.Dragostea e rara, viata e ciudata, nimic nu dureaza si oamenii se schimba.Fiecare zi e speciala, asa ca bucurati-va cat mai mult de ea. Te-ai putea imbolnavi de ceva incurabil maine, asa ca profita de fiecare zi.Daca cineva te iubeste, atunci nu te va lasa sa pleci, indiferent de cat de grea e situatia.Dragostea nu este despre cel cu care te vezi traindu-ti viitorul, ci despre cel fara de care stii ca nu ai putea trai.Viata este un joc pentru oricine, dar dragostea este singurul premiu."