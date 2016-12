A salvat sute de vieti, dar nu-si poate salva copilul de doar 7 luni. Daruieste-i o noua sansa lui Alexandru

Medicii spun ca Alexandru sufera de amiotrofie spinala, o boala genetica rara, care ii slabeste sistemul imunitar. Bebelusul este internat la spitalul din Targu Mures cu pneumonie, pe care medicii din Sibiu au confundat-o, initial, cu o raceala. Pentru ca lucreaza in sistemul medical, mama lui Alexandru si-a dat seama la cateva saptamani dupa nastere ca ceva nu este in regula cu copilul ei.“Am observat ca copilul nu isi misca piciorusele, nu isi intoarce capul, nu era normal pentru un bebelus, sa fie bebelus carpa, am ajuns la medici, au zis ca e mare, e puturos, sa las in pace ca baietii se dezvolta mai greu.Am continuat investigatiile, ne-au trimis pe sectia de genetica. Ne-au recoltat analize. Medicul de familie la fel a zis ca haraiala de la piept e din cauza musculaturii neformate, ei au pus boala cronica, nu au tratat acutul" De aici a inceput calvarul familiei si, pentru ca sistemul imunitar al baietelului era scazut, acesta s-a imbolnavit de pneumonie”, a declarat Andreea Suciu Auner, mama copilului.“E greu pentru ca lucrez in sistemul medical si pe ambulanta, atatia oameni ne-au trecut prin maini, copii si adulti si nu ne-a murit nimeni, si eu copilul meu nu pot sa ajut. Alexandru a fost transferat la spitalul din Targu Mures, iar aici medicii incerca din rasputeri sa-l tina in viata”, a mai spus mama lui Alexandru, care nu isi doreste decat sa ajunga in strainatate la un spital din Franta unde au trimis actele baietelului. Singura problema este ca bebelusul trebuie transportat in conditii speciale, iar acolo au nevoie de multi bani, de care familia nu dispune.