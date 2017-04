Acest micut a murit si a ajuns in Rai. Ce a vazut acolo e incredibil

Colton Burpo, din Imperial, Nebraska, avea 4 ani cand a fost internat, medicii crezand ca are gripa. Facuse insa o ruptura de apendice, si in ciuda celor doua operatii la care a fost supus, a intrat in moarte cerebrala. Parintii au crezut ca il vor pierde, dar Colton si-a revenit si le-a povestit ca si-a intalnit cand era incontient sora moarta. Mama baiatului pierduse o sarcina cu un an inainte de a-l naste pe el."Imi era foarte cunoscuta si a inceput sa imi trimita sarutari si mi-a spus ca e fericita sa aiba pe cineva din familie acolo, sus", a povestit Colton, care a adaugat ca si-a putut vedea parintii care se rugau pentru el.Mai mult, baietelul a povestit ca l-a intalnit si pe bunicul sau, care murise in urma cu 30 de ani, scrie lifebuzz.com. Baiatul a vazut si ingeri care cantau si spune ca s-a asezat si "in poala lui Isus, unde s-a simtit in siguranta". Din toata experienta lui Colton a iesit o carte, publicata de parintii acestuia si intitulata „Raiul chiar exista”.