Adevaruri ascunse. Scrie aceste 4 litere si vei afla totul despre tine

daca este inclinata spre dreapta, iar litera este usor buclata, inseamna ca esti un om optimist, care are incredere in viitor si care stie sa isi faca planuri si sa le duca la indeplinire. In cazul in care litera pe care ai scris-o este foarte subtire, inseamna ca esti o persoana care a avut de suferit in viata, scrie gandul.info.daca este scrisa labartat, inseamna ca esti o persoana care suporta cu greu criticile. In cazul in care litera este scrisa foarte drept, inseamna ca esti un om harnic si foarte disciplinat. T-ul scris in forma de cruce, inseamna ca ai aspiratii inalte si o mare stima de sine.cand o conturezi foarte ascutit, inseamna ca esti o persoana exigenta, care isi face cu greu prieteni, selectandu-i atent pe cei pe care ii lasa sa le patrunda in spatiul intim. Daca realizezi conturul foarte gros si larg, inseamna ca esti un om sociabil, deschis, cu foarte multi prieteni. Daca alungesti litera, inseamna ca iti place sa calatoresti. Daca, din contra, scurtezi litera, asta inseamna ca iti iubesti caminul si il parasesti cu greu.cand punctul pe I este in forma de, inseamna ca esti un artist prin excelenta, persoana talentata, careia ii place sa se faca remarcata. Daca scrii punctul normal, asta inseamna ca nu acorzi mare atentie detaliilor, in general.