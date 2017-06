Adio, roaming. Cat platesti daca vorbesti la telefon din strainatate

Minutele, SMS-urile si datele consumate in roaming in interiorul Uniunii Europene si tarilor din Spatiul Economic European se vor scadea din resursele nationale incluse incepand cu data de 15 iunie, urmand ca, dupa epuizarea acestora, consumul sa fie taxat la fel ca in Romania, in afara propriei retele, a anuntat Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii. Schimbarea nu presupune niciun efort activ din partea utilizatorului, planul tarifar urmand sa se schimbe automat in cazul operatorilor care ofera servicii de roaming. Tarifele pentru apeluri, mesaje si trafic de date national vor ramane neschimbate, chiar daca tarifele de roaming scad vertiginos. In ceea ce priveste tarifele maxime pentru traficul de date mobile consumate in roaming in UE/SEE, acestea se scad, pana la epuizarea lor, din datele nationale incluse, dupa care se aplica tarifele din Romania. Totusi, in cazul planurilor tarifare cu date (cvasi)nelimitate, furnizorii pot stabili o limita de date (MB/GB) care pot fi consumate in roaming in UE/SEE fara costuri, urmand sa aplice dupa epuizarea acesteia un tarif de maxim 7,7 Euro/GB (0,0077 Euro/MB), fara TVA.