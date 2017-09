Adio, vara. Vremea se schimba radical de astazi. Ce temperaturi ne asteapta

De astazi, in nordul, nord-estul si centrul tarii, precum si in zonele de deal si de munte, cerul va avea innorari temporare si local vor fi averse si descarcari electrice, informeaza ANM. In restul teritoriului, vremea va fi calda, cerul va fi variabil, iar astfel de fenomene se vor semnala, doar izolat. incepand de seara, innorarile se vor accentua in vest si in sud, dar si la munte unde va ploua, local.Pe arii restranse, cantitatile de apa vor depasi 15...20 l/mp si vor fi conditii de grindina. Vantul va avea intensificari locale, cu viteze ce vor depasi 50 km/h, iar pe crestele montane 70 km/h. Trecator, vor fi posibile vijelii. Temperaturile maxime se vor incadra intre 18...20 de grade in estul Transilvaniei si nordul Moldovei si 31 de grade in sudul Munteniei. Minimele termice vor fi cuprinse intre 7...8 grade in depresiunile Carpatilor Orientali si 19...20 de grade pe litoral, unde se mentin conditii de ceata.In Capitala, vremea se va mentine calda. in cursul zilei, cerul va fi variabil, cu innorari trecatoare, la inceputul intervalului, cand vor mai fi posibile ploi slabe. Noaptea, innorarile se vor accentua si vor fi averse si descarcari electrice. Vantul va sufla moderat, cu intensificari temporare. Temperatura maxima se va situa in jurul valorii de 29 de grade, iar cea minima va fi de 16...17 grade. Maine, vremea va fi, in general, instabila. Mai ales dupa-amiaza si noaptea, cerul va avea innorari temporar accentuate si vor fi averse, descarcari electrice si intensificari de scurta durata ale vantului, in majoritatea regiunilor, posibil trecator, chiar cu aspect de vijelie. Vor fi conditii de grindina, iar cantitatile de apa vor depasi, izolat, 25...30 l/mp. Exceptie va face sud-estul tarii si extremitatea sa de rasarit, unde vremea va fi predominant frumoasa. Temperaturile maxime, in scadere fata de cele din ziua precedenta, in vestul si nord-vestul teritoriului, se vor incadra intre 18 grade in Dealurile de Vest si 30...32 de grade in Baragan si Podisul Dobrogei; minimele termice vor fi cuprinse, in general, intre 10 si 20 de grade.