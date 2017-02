Adio, vreme calda. Vin ninsorile

vremea se va mentine mai calda decat in mod obisnuit, pentru inceputul lunii februaie, maximele incadrandu-se intre 3 si 13 grade Celsius. Cerul va fi innorat in majoritatea tarii. Va ploua in general slab in Crisana, local in Maramures si Banat si pe arii restranse in restul teritoriului. Vantul va sufla slab si moderat, cu intensificari la munte, in sud si sud-vest. In zona Carpatilor Orientali, precipitatiile vor fi sub forma de lapovita si ninsoare. Invremea se mentine calda pentru aceasta perioada. Cerul va fi innorat, iar spre seara, dar mai ales in cursul noptii sunt conditii de ploaie. Vantul va sufla slab pana la moderat, cu unele intensificari pe parcurs. Temperatura maxima va fi de 6-7 grade Celsius.vremea se va raci pe tot teritoriul Romaniei. Cerul va fi noros si vor fi precipitatii in aproape toata tara. Pe parcursul zilei in zonele montane si in Moldova vor predomina ninsorile, iar in celelalte zone vor fi mai ales ploi. Noaptea va continua sa ninga in zona montana, iar ploile se vor transforma treptat in lapovita si ninsoare si in Banat, Crisana, local in Maramures, Transilvania si in nordul Munteniei, in timp ce in rest vor fi precipitatii mixte. Pe arii restranse, cu o probabilitate mai mare in sud-est, se va depune polei. Vantul va sufla slab si moderat, cu intensificari la munte, in regiunile estice si sud-estice. Temperaturile minime se vor incadra intre -12 si 4 grade Celsius, iar cele maxime intre -2 si 9 grade Celsius, scrie mediafax.ro.Incerul va fi innorat si se vor inregistra precipitatii sub forma de ploaie. Vantul va sufla moderat cu unele intensificari pe parcurs. Temperatura minima se va incadra in jurul valorii de 2 grade Celsius iar cea maxima va urca pana la 8 grade Celsius.se face mai rece si asteptam precipitatii in estul si sudul tarii si pe spatii mai mici in rest. In Moldova si la munte, va ninge, iar in celelalte regiuni asteptam lapovita in prima parte a zilei si ninsoare noaptea, potrivit stirileprotv.ro.va continua sa se raceasca! Va mai ninge slab in sudul si sud-vestul tarii si pe arii restrinse in rest, dar spre seara se va insenina cam peste tot.