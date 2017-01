Ajunul Bobotezei. Ce nu ai voie sa faci astazi sub niciun chip

Traditia populara spune ca cei care nu mananca "de dulce" in ziua premergatoare Bobotezei si mai ales cei care reusesc sa ajuneze vor fi sanatosi tot anul. Potrivit crestinortodox.ro, oamenii de la sate obisnuiesc ca in seara de ajun, inainte sa se culce, iau carbuni din vatra si ii denumesc cu numele membrilor familiei. Se crede ca primul care va muri va fi cel al carui carbune se va stinge mai repede.Fetele isi pun ramurica de busuioc sub perna sperand ca isi vor visa ursitul, iar batranii spun ca cele care aluneca pe gheata si cad in ziua de Boboteaza se vor marita.In ajunul Bobotezei nu trebuie sa te certi cu nimeni si nici sa dai sau sa iei ceva cu imprumut daca vrei sa iti mearga bine tot anul care abia a inceput. In unele zone ale tarii, copiii colinda vestind botezul Mantuitorului.