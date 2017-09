Alerta meteo: Ne asteapta o iarna foarte grea. Cand va cadea prima ninsoare

Totodata, acesta avertizeaza ca aceasta iarna va fi mai dificila decat iernile precedente, deoarece clima este intr-o continua schimbare."Este cam devreme sa avem o prognoza precisa pentru iarna ce urmeaza. Totusi, analizand circulatia la scara mare, exista cateva semnale care arata ca iarna ce vine ar putea sa prezinte episoade cu vreme mai blanda sau mai severa. Este posibil sa continuam in stilul cu care ne-am obisnuit in aceasta vara si inceput de toamna, adica cu treceri rapide - in decurs de o zi sau doua - de la o vreme calda, la o vreme cu instabilitate accentuata, care ar putea prezenta temperaturi si cu 10-15 grade mai scazute comparativ cu ziua precedenta. De altfel, printr-un astfel de episod am trecut si in ultimele zile", a declarat meteorologul, potrivit click.ro "Nu este exclus ca iarna aceasta sa avem viscole mai puternice si ninsori mai abundente spre deosebire de anii trecuti", a adaugat Florinela Georgescu.