Anunt de ultima ora facut de Primaria Capitalei: Orarul scolilor, modificat marti si miercuri

Gabriela Firea a anuntat ca a luat decizia in urma discutiilor cu inspectoratul scolar, pe motiv ca traficul va fi ingreunat maine si poimaine de zapada care urmeaza sa cada incepand din aceasta noapte.ANM a emis si o informare meteorologica de intensificari ale vantului, ninsori slabe, valabila pentru intreaga tara. In intervalul 16 ianuarie, ora 23.00 – 18 ianuarie, ora 20.00, in regiunile din sudul si sud-estul tarii vantul va avea intensificari cu viteze de 40...50 km/h, iar local in judetele Ialomita, Buzau, Braila, Tulcea si Vrancea rafalele vor depasi 55...60 km/h.