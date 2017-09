Anunt de ultima ora. Noi furtuni violente in Romania

In plus, acesta sustine ca vom avea o iarna foarte grea, asemeni celor de pe vremea bunicilor. Zapada va fi cat casa, gerul va fi naprasnic si vom avea parte de viscole puternice. In plus, clavazatorul Viorel Pop avertizeaza ca furtunile la care am asistat in urma cu o saptamana, vor fi din ce in ce mai dese."Vor fi furtuni mari, pentru ca in Romania au inceput sa apara fenomene de desertizare din cauza defrisarilor. Natura isi ia inapoi tot ce e al ei. Noi distrugem. Suntem singurii pe aceasta planeta care distrugem", a spus clarvazatorul si bioenergeticianul, potrivit click.ro.