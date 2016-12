Anuntul seismologilor: "Cutremur mai mare poate aparea oricand"

Mircea Radulian, directorul INFP, a declarat ca nu este cazul ca populatia sa se panicheze si ca acest cutremur de 5,3 nu anunta unul mare.“Dupa cum stim cu totii, zona Vrancea produce astfel de cutremure, moderate, destul de frecvent. E adevarat ca sunt anumite fluctuatii, care sunt normale. Sunt cativa ani in care nu avem cutremure peste 5, iar apoi pot fi mai multe peste 5 intr-un an. Intr-un fel, este bine, ca orice cutremur de acest gen elibereaza o cantitate de energie. Trebuie sa avem in vedere scara. Acesta e de 1000 de ori mai mic decat unul de peste 7. Per total, daca privim zona Vrancea, ea ramane incarcata. Nu s-a eliberat prea multa energie. Aceste cutremure au un rol benefic, pentru ca atenueaza din fluctuatiile tectonice, dar nu reusesc sa elibereze cu adevarat zona activa. Cutremur mai mare poate aparea oricand. Nu putem sta linistiti. Dar nu trebuie sa ne gandim ca un astfel de cutremur anunta unul mare. La un moment dat, va veni si un cutremur mai mare, dar nu trebuie sa panicam pe nimeni”, a declarat directorul INFP pentru stirileprotv.ro.Cel mai important seism din acest an a avut loc pe 24 septembrie, tot in Vrancea, si a avut o magnitudine de 5,3 pe scara Richter. Nu au fost raportate victime sau pagube materiale importante. Un alt cutremur cu magnitudinea de 2,9 pe scara Richter s-a produs miercuri dimineata in zona seismica Vrancea, la ora 5:01, potrivit datelor publicate pe site-ul Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INFP).