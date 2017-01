ATENTIE. Azi e cea mai deprimanta zi

Numele a fost atribuit pentru prima data acestei zile in 2005, de compania Sky Travel, in cadrul unei campanii de publicitate. Apoi, acestei date i-au fost atribuite mai multe conotatii negative sociale: schimbarea vremii, ghinion in afaceri, despartiri amoroase.Exista si o formula de calcul empiric pentru determinarea acestei zile speciale. Potrivit expertului in lifestyle Cliff Arnall, formula de calcul tine cont de mai multe variabile - conditiile meteorologice, nivelul datoriilor acumulate, numarul de zile care au trecut dupa Craciun, numarul de zile care au trecut dupa incalcarea obiectivelor trasate pentru noul an si nivelul scazut de motivatie.Pentru persoanele care prefera sa vada intotdeauna partea plina a paharului, ianuarie este luna in care oamenii isi stabilesc obiective noi, incep o serie de activitati interesante si se supun unui proces de reevaluare in speranta obtinerii unor rezultate optimiste in urmatoarele 12 luni, potrivit mirror.co.uk.Insa, pentru persoanele mai putin optimiste, ianuarie este cea mai dificila luna a anului. In ianuarie, organismul uman se resimte dupa consumul mare de alcool si de ciocolata din luna decembrie, banii au cam disparut de prin conturi din cauza cadourilor de Craciun si a petrecerilor de Revelion. In plus, noaptea continua sa fie mai lunga decat ziua.