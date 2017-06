Atentie! Cod ROSU de canicula sambata

Sambata, 1 iulie, in judetele Dolj, Olt, Teleorman, Giurgiu, Ilfov, Calarasi, Ialomita, Galati, Braila, Vaslui si Iasi, precum si in municipiul Bucuresti si in zona joasa de relief a judetelor Valcea, Arges, Dambovita, Prahova, Buzau, Vrancea, Bacau si Neamt, se vor inregistra temperaturi maxime extreme comparabile cu recordurile absolute ale perioadei, situate frecvent intre 38 si 41 de grade, iar in sudul Olteniei si al Munteniei valorile termice vor urca spre 42...44 de grade. Indicele temperatura-umezeala (ITU) se va situa frecvent, dupa-amiaza, intre 82 si 84 de unitati, iar disconfortul termic va fi deosebit de accentuat.In cursul zilei de sambata (1 iulie), in judetele Tulcea, Constanta, Brasov, Covasna, Botosani, cea mai mare parte a judetelor Mehedinti, Gorj si Suceava, precum si in nordul judetelor Valcea, Arges, Dambovita, Prahova si Buzau si vestul judetelor Vrancea, Bacau si Neamt, disconfortul termic se va mentine accentuat, indicele temperatura-umezeala (ITU) va depasi pragul critic de 80 de unitati. Temperaturile maxime vor fi cuprinse in general intre 36 si 38 de grade, iar in zona montana vor fi cu mult mai ridicate decat normele perioadei.In judetele Mures, Harghita, Sibiu, nordul judetelor Mehedinti si Gorj si vestul judetului Suceava, disconfortul termic va fi ridicat, iar temperaturile maxime se vor situa in general intre 33 si 36 de grade."In weekend, in zona litoralului va fi foarte cald, temperaturile vor depasi in aer 30 de grade Celsius. De asemenea, noptile vor fi tropicale, cu minime de peste 20 de grade Celsius. In zona de munte va fi putin mai bine, dar temperaturile vor fi mult mai ridicate fata de normalul acestei perioade. Iar dupa-amiaza zilei de sambata si pe parcursul zilei de duminica in anumite intervale pot aparea fenomene severe, cum ar fi ploi torentiale, descarcari electrice si intensificari ale vantului cu aspect de vijelie. Deci, in afara de faptul ca va fi vald, dupa-amiaza si seara vor fi intervale in care se pot produce furtuni", a declarat pentru Mediafax meteorologul ANM, Meda Andrei.Meteorologii sustin ca in cursul noptii de sambata si in cursul zilei de duminica vor fi inregistrate ploi, vijelii si caderi de grindina.