Atentie la ofertele inselatoare de Paste. Cum te pacalesc comerciantii

Daca ai descoperit intr-un magazin un televizor vandut acum cu o reducere uriasa, de 30 sau 40%, gandeste-te de doua ori inainte sa scoti banii din buzunar. Cel mai bine este sa verifici pe un site de comparare a preturilor care ar fi costul real. Nu toate magazinele fac reduceri in aceasta perioada, deci il gasesti usor si la pretul intreg in alte magazine pentru a-ti putea da seama cat de corecta e reducerea.Verifica de doua ori calitatea inainte de a alege. Reducerile mari de pret sunt, de obicei, la produsele inferioare calitativ, asa ca trebuie sa stii la ce sa te astepti.Atentie si la produsele din carne de tipul 2+1 gratis. E important sa verifici care este termenul de valabilitate. E posibil sa fie unul scurt, adica produsele sa se afle in prag de expirare si trebuie sa iei in calcul ca e posibil sa nu le consumi in termenul indicat, deci sa ajungi sa le arunci si astfel sa nu fi facut o economie ci, din contra, o risipa.