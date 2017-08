ATENTIE: Parintii care nu isi vaccineaza copiii risca sa ramana fara ei

Cu doua saptamani inainte de inceperea scolii, autoritatile anunta ca accesul copiilor la educatie nu va mai fi conditionat de vaccinare. Insa parintii au obligatia sa recupereze schema de imunizare in 18 luni. In caz contrar, vor primi amendati si risca sa ajunga chiar in fata instantei.Copiii vor fi primiti insa la cursuri si vor fi trimisi acasa, doar daca izbucneste o epidemie, pentru propria protectie. Exceptie o fac doar mamele si tatii ai caror copii au recomandari medicale sa nu primeasca vaccin, anunta stirileprotv.ro. “Intrarea in colectivitate este posibila dupa ce parintele a primit de la comisia judeteana un calendar de recuperare pe care este obligat sa-l incheie in termen de 1 an. Daca nu se prezinta sa fie vaccinat si pentru a fi informat va fi amendat pentru ambele componente - ca nu a vaccinat si ca nu se prezinta la informare”, explica dr Gindrovel Dumitra,coordonator Grupul de Vaccinologie Societatea Nationala de Medicina Familiei.Mai exact, daca la 18 luni dupa ce a intrat in colectivitate copilul nu a recuperat schema de vaccinare, cazul va fi prezentat Directiei de Protectie a Copilului, iar parintele poate fi acuzat de neglijare medicala. Asta inseamna ca nu a luat toate masurile care sa i asigure celui mic o stare buna de sanatate si va raspunde in fata instantei. in astfel de situatii legea prevede amenzi de pana la 10.000 de lei, dar se poate ajunge si la decaderea din drepturile parintesti. Singura exceptie o reprezenta parintii ai caror copii au recomandare medicala de a nu fi vaccinati. Parintii vor fi informati despre vaccinare pentru prima oara in timpul sarcinii de catre medicul de familie. Apoi, cand copilul implineste o luna, mama va primi brosuri din care va afla toate informatiile necesare, inclusiv calendarul de vaccinare. Daca isi asuma in scris refuzul vaccinarii, cazul va ajunge la Comisia de Vaccinare, care il va chema pe parinte la consiliere o data la 3 luni. Prima absenta de la aceste sedinte va fi sanctionata cu avertisment, dar pentru urmatoarele amenda este intre 1000 si 2500 de lei Legea vaccinarii ar putea intra in vigoare la 1 ianuarie 2018, Daca va fi acceptata de parlamentari in ultima ei varianta. 33 de copii si-au peirdut viata de la izbucnirea epidemiei de rujeola, iar aproape 9.000 au facut boala.