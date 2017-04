Atentie: Se inchid trei statii de metrou

„Incepand cu 19 aprilie 2017, Metrorex va incepe prima etapa a lucrarilor de modernizare a sistemului de control-acces, in statiile de metrou: Republica, Titan si Nicolae Grigorescu.Modernizarea sistemului de control presupune imbunatatirea serviciilor Metrorex si cresterea confortului in timpul calatoriilor cu metroul: Linia actuala de turnicheti, care are o vechime de peste 20 de ani, va fi inlocuita cu porti de acces batante, moderne care faciliteaza atat intrarea, cat si evacuarea rapida a calatorilor in situatii de urgenta; Noile porti de acces vor avea dubla utilitate, atat prin sistemul de citire a benzii magnetice, cat si prin sistemul de citire a cardurilor contactless. Acesta din urma va putea fi utilizat dupa finalizarea lucrarilor de modernizare a sistemului de control – acces din toate statiile de metrou; 139 de automate moderne de vandut cartele sunt prevazute sa dea rest si sa functioneze inclusiv cu POS; 41 de statii de metrou vor avea instalatii noi de control-acces;Peste 500.000 de calatori/zi vor fi beneficiari directi ai noului sistem”, informeaza Metrorex. In perioada 19 – 25.04.2017 continua lucrarile la: Statia Republica – Acces A (bulevardul Basarabiei). Calatorii vor putea utiliza celelalte 3 accesuri disponibile ale statiei de metrou Republica (accesul B – bulevardul Basarabiei, gara Titan-Sud, C si D - soseaua Dudesti – Pantelimon; Statia Titan – Acces B (bulevardul Nicolae Grigorescu, str. Liviu Rebreanu). Calatorii vor putea utiliza accesul A (bulevardul Nicolae Grigorescu); Statia Nicolae Grigorescu – Acces A (bulevardul Camil Ressu, Aleea Fuiorului). Calatorii vor putea utiliza accesul B (bulevardul Camil Ressu, bulevardul Nicolae Grigorescu). In perioada 26.04.2017 – 05.05.2017 se va lucra la: Statia Republica – Accesurile B, C si D; Statia Titan – Acces A; Statia Nicolae Grigorescu – Acces B