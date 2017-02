Aveau 3 baieti, dar si-au mai dorit si o fata. Surpriza de la ecograf a fost uriasa

Burta tinerei mame nu crestea insa ca la o sarcina obisnuita. Se dezvolta rapid, fapt care i-a facut pe cei doi sa se ingrijoreze. Au mers la medic si misterul a fost deslusit: Familia Dunstan astepta tripleti!Socul a fost urias pentru familia deja numeroasa. Parintii au aflat ca unul dintre feti sufera de hipoxie, luptand pentru a putea supravietui. Era fetita atat de dorita de Chloe si Rohan.Cei doi au avut de luat o decizie importanta. Pentru a-i salva viata micutei, medicii le-au propus parintilor sa declanseze travaliul mai devreme. Insa nasterea prematura putea sa puna in pericol viata tuturor copiilor. Cea dea doua varianta era la fel de dificil de luat in calcul: fetita trebuia lasata sa moara permitand baieteilor sa se dezvolte mai departe.Parintii au decis insa sa accepte travaliul precoce. „Stiu, ea este foarte puternica, daca a reusit sa supravietuiasca 28 de saptamani in astfel de conditii” – spunea Chloe despre fetita sa.Micutii s-au nascut peste doar cateva zile de la acel moment. Erau mici de ii puteai tine intr-o palma. Saptamani in sir au stat la incubator pana au luat in greutate si au inceput sa se dezvolte normal.Cand i-au vazut pe toti trei acasa, alaturi de fratii mai mari, Chloe si Rohan au inteles ca au luat decizia corecta.