Avertizare meteo: Vijelii si grindina in toata tara

Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis un cod galben de ploi torentiale, vijelii si grindina, valabil in intervalul 7-8 iunie, in aproape toata tara. Aversele vor fi insotite de descarcari electrice si intensificari ale vantului. Atentionarea meteorologica intra in vigoare miercuri, 7 iunie, la ora 18:00, si este valabila pana joi, 8 iunie, la ora 23:00."In cea mai mare parte a tarii si se va manifesta prin averse, frecvente descarcari electrice, intensificari ale vantului ce vor lua si aspect de vijelie si pe arii restranse caderi de grindina. In perioade scurte de timp sau prin cumulare se vor inregistra cantitati de apa care vor depasi 20…30 l/mp si pe spatii restranse 50…70 l/mp. Astfel de fenomene vor fi si in dupa-amiaza zilei de miercuri, 7 iunie, dar pe spatii mai restranse, iar in cursul zilei de joi, 8 iunie se vor semnala si in partea de sud-est a tarii", anunta anm.