Azi incep Babele. Cum se aleg si ce semnifica

Legenda Babelor este asociata cu Baba Dochia, responsabila de venirea iernii, care, timp de 9 zile, din prima zi a luni, incepe sa-si lepede cojoacele, semn ca vremea devine tot mai calduroasa. Traditia spune ca femeile trebuie sa isi aleaga o baba, adica o zi din perioada 1-9 martie. In functie de cum va fi vremea in ziua respectiva, asa ii va merge si ei tot anul. Zilele senine si calduroase reprezinta fericirea, norocul, belsugul si implinirile, iar cele mohorate si friguroase semnifica neimplinirile, tristetea, dezamagirile si saracia.Legat de alegerea unei zile / babe, circula in popor doua variante. Prima dintre ele si cea mai simpla este alegerea dupa bunul plac a unei zile, cu mentiunea ca aceasta alegere trebuie sa fie facuta inainte de intervalul 1-9 martie. O alta varianta este alegerea babei in functie de ziua de nastere. De exemplu, o persoana nascuta intre 1 si 9 (valabil pentru orice luna), va avea baba conform cu ziua respcectiva. In caz ca data nasterii este formata din doua cifre, alegerea babei se face astfel: daca cineva este nascut pe 28 mai, baba se calculeaza astfel: 2+8=10, 1+0= 1, astfel ca baba va fi pe 1 martie.Traditiile legate de babe sunt diferite, in functie de zona. De exemplu, in Muntenia sunt 12 babe, nu 9 ca in restul tarii, iar in Maramures se obisnuieste ca in primele zile din martie sa se bata usile, pentru ca iarna sa plece din casa si sa faca loc unui anotimp cu temperaturi mai blande, in timp ce in zona Ardealului babele se numesc Vantoase, din cauza vremii capricioase.In stravechiul calendar roman, anul incepea odata cu prima zi a lunii martie, astfel ca babele reprezinta un nou inceput, dar si lupta dintre iarna si primavara, fapt ce duce la o instabilitate crescuta a vremii, scrie mediafax.ro.