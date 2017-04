Azi nu ai voie sa mananci oua. Traditii si obiceiuri in ziua de Paste!

Potrivit traditiei, in prima zi de Paste nu este bine sa mananci oua rosii, pentru ca tot anul "iti va mirosi gura ca oul clocit". De asemenea, se spune ca nu e bine sa mananci ouale nesarate, caci altfel ti se vor inrosi mainile.Totodata, in ziua de Paste nu este bine sa dormi, deoarece strigoii iti pot fura anafura dintre dinti, o vand diavolului si nu mai ai noroc in casa.In unele locuri, precum Bucovina si Transilvania, exista datina ca a doua zi de Pasti sa vina baietii la udat. Dupa traditionalul "Hristos a inviat, baiatul spune ca i-ar fi sete si scoate o ulcica cu apa pe care o varsa fie pe gatul fetei, fie pe fata ei, rostind: "Sa-ti fie inima curata ca apa si ea sa te fereasca de orice boala", scrie crestinortodox.ro.Pentru a le merge bine tot anul si pentru a se feri de boli, femeile duc la biserica un cos cu pasca, cozonaci, carnati, oua rosii, colaci, branza, slanina, drob, usturoi, sare, prajituri si alte alimente pentru a le sfinti.Se spune ca, dupa sfintirea din dimineata primei zile de Paste, pasca si celelalte alimente vor dobandi puteri vindecatoare, precum anafura.In Bucovina, in ziua de Paste, membrii familiei, veniti de la Inviere, se spala intr-un vas cu apa curata in care se afla un ou rosu si un banut de argint. Oul se pune pentru ca sa aduca sanatate, iar banul, pentru bogatie si curatenie.Lumanarea de la Inviere are puteri purificatoare daca este pastrata sapte ani si va fi aprinsa in caz de grindina, furtuni sau alte dezastre naturale, te va feri de primejdii.In Bucovina, in noaptea Invierii, oamenii lasa luminile aprinse in toata casa si in curte, ca sa fie luminata gospodaria, in cinstea luminii pe care a adus-o Hristos in lume, prin Invierea Sa