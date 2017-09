Bebelus mort dupa botez. Cum a fost posibila o astfel de tragedie

Un bebelus de o luna din comuna Ciurea, judetul Iasi, a murit sambata, 16 septembrie, in conditii suspecte, dupa ce a fost botezat. Astazi, medicii legisti de la Institutul de Medicina Legala din Iasi au efectuat necropsia bebelusului. Potrivit conducerii IML, dupa prima analiza - cea macroscopica - nu se poate preciza ce a dus la decesul copilului. Legistii au transmis ca vor efectua si un examen microscopic ale carui rezultate vor fi evidentiate in termen de aproape doua luni. „Medicul legist nu a vazut nimic la analiza macroscopica. Pana la acest moment, nu se poate preciza cu exactitate cauza decesului”, a precizat dr. Diana Bulgaru, directorul IML Iasi, conform Adevarul.ro. In ziua botezului, copilul a inceput sa se simta rau in timp ce se afla in biserica din localitatea Curaturi, acolo unde era botezat. Potrivit reprezentantilor Serviciului de Ambulanta Judetean, martorii au sunat la 112 si au anuntat ca copilul prezinta dificultati de respiratie. Politistii ieseni au fost sesizati pentru a interveni sambata, 16 septembrie, in jurul orei 17.00, in localitatea Curaturi. Potrivit datelor adunate de catre oamenii legii, bebelusul de o luna ar fi plans inca dinainte de a intra in biserica, motiv pentru care parintii ar fi decis sa-l hraneasca cu lapte.Copilul a continuat sa planga si in timpul evenimentului religios, cei prezenti constatand ca bebelusul se simte rau imediat dupa ce acesta a fost botezat de catre preot.„Sambata, prin apel la 112 la ora 17.07, SAJ Iasi a fost solicitat sa intervina la biserica din Curaturi pentru un sugar de o luna care prezenta dispnee, adica dificultati de respiratie. La locul solicitarii a fost dirijat un echipaj SAJ de tip C2, cu medic, care s-a intalnit pe drum cu o masina in care se afla sugarul. Bebelusul a fost preluat de echipajul nostru care a constatat ca pacientul prezinta cianoza, lipsa respiratie si lipsa puls. Medicul a inceput imediat manevrele de resuscitare, copilul a fost intubat si ventilat mecanic si transportat in curs de resuscitare catre Unitatea de Primire Urgente de la Spitalul de Copii «Sfanta Maria» din Iasi”, a precizat Nicolai Pralea, purtator de cuvant al SAJ Iasi. . Preotul paroh ar fi fost cel care a inceput manevrele de resuscitare, in biserica, inainte de interventia medicilor. "Parintele Nechifor Hrestnic a raspuns intrebarilor care i s-au adresat din partea mitropoliei. Parintele a precizat ca slujba botezului a decurs absolut firesc pe toata durata. La momentul botezului propriu-zis, adica al scunfundarii copilului in apa sfintita din cristelnita, nu a fost niciun fel de incident care sa-i atraga lui sau altcuiva atentia. Copilul s-a comportat in mod absolut obisnuit si a avut aceeasi reactie pe care o are majoritatea copiilor botezati. A plans, a tipat, i-au dat suzeta, iar a mai plans, i-au luat-o, iar i-au dat-o. Nu s-a intamplat nimic in timpul botezului, spasme sau altceva”, a aratat pr. Marian Timofte, purtator de cuvant al Mitropoliei Moldovei si Bucovinei.