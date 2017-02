Cadouri incantatoare pe care ti le poti face singura

Primavara aceasta este momentul oportun sa te rasfeti asa cum probabil ca nu ai mai facut-o de mult. Transforma in realitate micile placeri pe care le ai in vedere pentru a ti le indeplini de ceva timp insa din diverse motive nu ai apucat nici pana acum. Fa orice te face fericita, caci este singura responsabila de fericirea ta. Daca nu stii cu ce sa incepi, uite cateva propuneri la indemana:Daca nu ai un partener care sa te rasfete cu mici atentii, nu inseamna ca nu te poti alinta tu singura. Pentru inceput, fa-ti un cadou parfumat si umple casa de flori. Si fiindca tot este sezonul lor, opteaza pentru buchete de flori de primavara . Se gasesc in florarii si in piete, au preturi foarte avantajoase si iti aduc un strop de veselie ori de cate ori le privesti.Aseaza flori in living, in bucatarie si chiar la birou, deoarece sunt bine cunoscute efectele terapeutice ale florilor. Ele transmit energie, vitalitate si imbunatasesc capacitatea de lucru.Verifica-ti lista de dorinte si vezi ce destinatie se regaseste aici. Ce ar fi daca ai alege sa pleci departe pentru cateva zile? O vacanta intr-un loc pe care vrei sa-l vizitezi de mult poate sa fie portia de energie de care ai nevoie ca sa-ti incarci bateriile si sa iti pui ordine in ganduri. Asta suna prea banal pentru tine? Atunci opteaza pentru o locatie plina de distractie si ia-ti cele mai bune prietene cu tine pentru o mini-vacanta care nu poate fi povestita copiilor.Daca iti place sa faci shopping, mergi intr-un oras renumit pentru magazinele de brand si pentru preturile mult mai bune ca cele la produse similare din tara noastra. La fel, poti sa mergi singura sau insotita de prietene.Deci, ce mai astepti? Rezerva bilete de avion spre Madrid , Monaco, sau orice alta destinatie care iti trece prin minte si indeplineste-ti visul!Esti o fire mai practica iar cele doua propuneri de mai sus nu ti se potrivesc? Te-ai mutat de curand intr-un apartament nou sau pur si simplu vrei o schimbare in ceea ce priveste designul casei tale? Atunci fa-ti cadou o reamenajare rapida. Alege o mobila de dormitor moderna , o bucatarie ca in reviste sau o noua canapea pentru living, iar daca dispui de resursele financiare necesare, ia-le pe toate! Casa ta este micul tau palat, asa ca trebuie sa aiba toate caracteristicile necesare pentru a te face sa te simti ca atare. Confortul este o prioritate pentru femeile care se rasfata, deci nu face rabat de la el.Primavara anului 2017 da startul implinirii dorintelor!