Cand pica Pastele in urmatorii ani

Iata cand va pica marea sarbatoare in urmatorii ani, potrivit informatiilor de pe site-ul Patriarhiei Romane:- 2018: 8 aprilie;- 2019: 28 aprilie;- 2020: 19 aprilie;- 2021: 2 mai;- 2022: 24 aprilie;- 2023: 16 aprilie;- 2024: 5 mai;- 2025: 20 aprilie.Si, daca nu stiai, anul acesta am sarbatorit si… Pastele Cailor. Probabil ca ai auzit de multe ori expresia “la Pastele Cailor”, care insemna aproape niciodata. Ei bine, ea vine din Transilvania, cand taranii romani ortodocsi si cei catolici munceau impreuna pamantul boierului. In zilele de Paste ale catolicilor, taranii ortodocsi scoteau la muncile campului si caii catolicilor. La fel se intampla si cand era Pastele ortodox. Catolicii lucrau pamantul si cu animalele ortodocsilor. In felul acesta, caii nu faceau nicio pauza. Singura data cand ramaneau in grajd era atunci cand Pastele catolic si ortodox picau la aceeasi data, asa cum s-a intamplat anul acesta. Acela era si Pastele Cailor.