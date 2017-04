Ce animal vezi in aceasta poza? Afla ce spune despre tine

Elemente pe care trebuie sa le iei in calcul:• Ce animal sau animale ai gasit cel mai rapid?• Cat de repede ai fost in masura sa identifici alte animale?• Cate si pe care animale le-ai gasit?In functie de animalele pe care le-ai identificat ti se dezvaluie o serie de trasaturi de personalitate.Daca prima imagine ati vazut a fost pasarea, esti o persoana expansiva, cu o personalitate expansiva.Daca ati vazut mai intai crab, esti o persoana vesela, cu un mai bun simt al umorului si care radiaza fericire.Persoanele care au vazut ambele imagini in acelasi timp sau foarte apropiate tind sa fie mai sensibile, mai emotive.Aceasta imagine este de obicei vizibila persoanelor mai independente si cu un spirit liber.Esti o persoana creativa, o fire artistica.Aceasta imagine poate fi destul de dificil de identificat pentru multe persoane. Cele care reusesc sa o observe inseamna ca sunt persoane care trateaza tot ceea ce fac cu maxima seriozitate.