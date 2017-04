Ce faci cu lumanarea cu care ai luat Lumina. Sa nu o arunci in niciun caz!

Cu toate ca nu exista o exprimare tipiconala oficiala, corect este ca lumanarea folosita la Inviere sa nu se arunce si nici sa nu se alature celorlalte lumanari folosite la biserica. Lumanarea cu care am primit lumina este luata acasa si arsa cate un pic in toata saptamana luminata. Daca timpul sau spatiul nu ne permit acest lucru, lumanarea poate fi aprinsa la locul destinat aprinderii de lumanari de la biserica ori la mormintele celor dragi. Unii credinciosi, cu incuviintarea preotului, pastreaza o parte din aceasta lumanare pentru a o aprinde in momentele de incercare, de primejdie, de boala.