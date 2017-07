Ce faci la mare cand ploua

Tocmai de aceea ti-am pregatit un scurt ghid orientativ cu lucruri pe care le poti face la mare atunci cand nu e vreme buna de plaja.Cu o vizita la Delfinariu toti suntem datori, iar un prilej mai bun ca acesta nici ca se poate ivi. Poti urmari aici spectacole cu delfini si foci, poti vizita Planetariul si Observatorul Astronomic, Microrezervatia Deltei Dunarii si Expozitia de pasari exotice. Impreuna cu Acvariul, acestea formeaza Complexul Muzeal de Stiinte ale Naturii.O vizita la Delfinariu, care include si Microrezervatia si Expozitia de Plante Exotice costa 40 de lei pentru adulti si 10 lei pentru copii. Cei care vor sa vada Acvariul platesc 20 de lei/adulti si 5 lei/copii.Constanta se poate lauda cu o serie de muzee inedite: Muzeul Marinei Romane, Muzeul de Arta, cu tablouri de Luchian, Tonitza, Baba, Grigorescu, Muzeul de Arta Populara (Bulevardul Tomis), Muzeul de Istorie Nationala si Arheologie (Piata Ovidiu), Edificiul Roman cu Mozaic, Muzeul Militar National, Muzeul Portului Constanta, Muzeul de Sculptura Ion Jalea. Acestora li se adaugă celelalte muzee din siturile arheologice ale Dobrogei: Callatis, Adamclisi, Histria, Medgidia.Nu trebuie sa ratezi Moscheea Carol I. Acest edificiu-monument se impune printre cladirile din centrul vechi al orasului, minaretul sau fiind vizibil din mai multe puncte, astfel ca e imposibil sa o ratezi. In plus, din balconul minaretului poti admira o priveliste incantatoare asupra marii si a Portului Tomis.Daca atunci cand esti la plaja preferi un pranz rapid, la un fast-food sau la un restaurant de tipul “impinge tava”, atunci cand ploua te poti rasfata la o cherhana. Litoralul e plin de astfel de localuri, de la Navodari, pana la Neptun-Olimp. Cherhanalele sunt amenajate de regula pe faleza marii, astfel ca poti admira in siguranta cerul innorat si apa involburata in vreme ce te delectezi cu preparate din peste sau fructe de mare proaspete.