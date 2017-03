Ce inseamna daca visezi sange. E semn rau

Sa visezi sange, spre exemplu, poate crea panica. Si pe buna dreptate, pentru ca suconstientul iti poate dezvalui multe prin acest vis.Interpetarea viselor cu sange, in traditia romaneasca, spune ca acestea sunt de obicei un semn rau si ca sunt prevestitoare ale problemelor, scrie huff.ro. Sangerarea in vis reprezinta un semnal transmis de constient cu privire la starea ta spirituala. Poate sainsemne ca sferi de o stare de epuizare mentala sau emotionala, dar si ca unele dintre lucrurile din trecut s-au intors sa te bantuie.Alternativ, acest vis mai poate insemna si faptul ca trebuie sa iei lucrurile pe rand, fara graba. Pentru femeile gravide, sangele in vis este un semn al vitalitatii. Cand visezi ca altii sangereazainseamna caesti gata sa iti oferi ajutorul, pentru ca esti convins ca cei din jur au nevoie de tine. Petele de sange pe haine inseamna ca vei face un lucru rau, cu consecinte asupra ta, sau ca vei primi bani murdari.O alta interpretare spune ca ai dusmani de la care trebuie sa te astepti la ce e mai rau. Cand visezi sange pe asternuturi inseamna ca te temi pentru viata partenerului tau. Petele de sange pe corp pot insemna o durere ascunsa, care incearca sa iasa la iveala.