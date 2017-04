Ce nu e bine sa mananci in Miercurea Mare. E cel mai mare pacat

Saptamana Mare este o perioada de curatire sufleteasca pentru orice crestin ortodox. Fiecare zi a acestei saptamani are o semnificatie religioasa si trebuie sa respectam cateva obiceiuri si traditii.Miercurea mare este ultima zi in care se mai pot face treburi pe camp sau in care se mai spala si calca. In aceasta zi nu e bine sa te enervezi sau sa te superi.În această zi, nu se mănâncă urzici şi nu e bine să fie folosit oţetul, pentru preparatele culinare. Motivul: pe cruce, Iisus a fost bătut cu urzici, iar buzele Mântuitorului au fost udate cu oţet.Dacă vreţi să sacrificaţi un animal sau păsări pentru a avea produse din carne în ziua Învierii, e bine să faceţi acest lucru mai din timp, să nu aşteptaţi până vineri.