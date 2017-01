Ce trebuie sa faci cand esti atacat de un caine

Bright Side a publica o serie de reguli de care trebuie sa tii cont pentru a scapa cu bine in momentul in care esti atacat de un caine:Se spune ca animalele simt frica umana. Practic, corpul elimina un anumit tip de feromoni pe care animalele il percep. Astfel, devii vulnerabil in fata lor in momentul in care iti arati teama. Evita sa tipi, sa ridici mainile in sus sau sa fugi, intrucat in felul acesta vei declansa instinctul de prada al cainelui si il vei provoca sa te atace.Daca se intampla sa intalnesti un caine in timp ce faci jogging, spre exemplu, incetineste pasul si mergi ca si cum te-ai plimba. Schimba sensul si mergi in directia opusa a lui, dar fii totusi cu coltul ochiului atent la el. Mai mult decat atat, daca stai complet nemiscat, cu bratele intinse de-a lungul corpului, cainele isi va pierde interesul pentru tine si va pleca.Contactul direct cu ochii poate intensifica comportamentul agresiv al cainelui. Daca il privesti direct in ochi, cainele ar putea interpreta acest gest drept o amenintare si te va ataca. Mentine-ti atentia asupra cainelui, dar evita contactul vizual cu el. Acest lucru ii va semnala cainelui faptul ca nu reprezinta o amenintare, iar el se va intoarce si, cel mai probabil, va pleca.