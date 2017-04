Ce trebuie sa faci de Florii ca sa ai spor in casa

Pe ramurile pomilor fructiferi, pe butucii vitei de vie, pe stupi si la ferestre se agata ramuri de salcie, pentru ca toti membrii familiei sa se bucure de prosperitate si de sanatate.De asemenea, pe ogoare si in gradini, se ingroapa mugurii salciei sub prima brazda, tot pentru efectul lor miraculos, care atrage belsugul.Vitelor li se pun in mancare matisori de salcie, pentru a fi sanatoase tot anul si pentru a face vitei sanatosi. Cei care au tinut post se pot delecta cu mancaruri din peste.De Florii, este dezlegare la peste si se spune ca preparatele au putere de vindecare asupra celor care le prepara si apoi le mananca. Pentru sanatatea familiei, se aerisesc hainele, se termina curatenia casei si se stropeste toata gospodaria cu agheasma.