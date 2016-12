Cele mai periculoase cartiere in caz de cutremur. Un seism ar avea efecte devastatoare in aceste zone

Seismul a avut 5.3 grade pe scara Richeter. Expertii spun ca nu este cazul sa ne ingrijoram inca, insa trebuie sa fim precauti, deoarece s-ar putea produce un cutremur mult mai puternic in orice moment. In cazul in care in Bucuresti ar avea loc un seism puternic, pestte 173 de cladiri din Capitala ar fi la pamant in doar cateva secunde.Potrivit ultimelor date privind imobilele expertizate tehnic din punct de vedere seismic, actualizate de Primăria Capitalei în 9 septembrie, în Bucureşti sunt foarte multe imobile care necesită lucrări ample de consolidare, 173 fiind cu risc seismic extrem de ridicat, încadrate în clasa I, alte 183 fiind catalogate drept „pericol public".Situaţii prezentate recent de Ministerul Dezvoltării indică faptul că în Bucureşti, un eventual cutremur ar avea efect foarte puternic în zonelei, iar un efect scăzut s-ar înregistra în zonele Dâmboviţa, Metalurgiei şi IMGB.