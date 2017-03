Cine este Lorelai, ingerul fara maini de la Romanii au talent. Povestea ei te va zgudui

O adevarata lectie de viata. Asa au denumit juratii emisiunii momentul artistic al lui Lorelai Mosnegutu. Atunci cand si-a inceput prestatia, Florin Calinescu a izbucnit in lacrimi. Andi Moisescu ramasese impietrit, in vreme ce Mihaela Radulescu si Andra Maruta erau in picioare, cu mainile la gura, tremurand de emotie. Lorelai si-a dus la bun sfarsit momentul magic, care a facut-o pe Miahela Radulescu sa apese Golden Buzz si sao trimita direct in semifinala.Copila s-a nascut fara maini, iar mama sa, cand a vazut-o, a abandonat-o in spital. Medicii nu-i dadeau nicio sansa. ''Puterea exista in fiecare dintre noi, este data de Dumnezeu si depinde de educatia primita", le marturisea, in urma cu un an, Lorelai reporterilor Gandul.Lorelai a fost luata in grija de Veronica Parvulescu, o asistenta maternala care se mai ocupa de o fetita cu Sindron Down. Prima intalnire cu micuta a lasat urme adanci in amintirea femeii. “Era un copil plin de pete rosii care tipa incontinuu. Nu avea niciun fir de par si piciorusele abia se percepeau. Am pus instinctiv mana pe una dintre petele de pe caput si am vazut ca a disparut. Am repetat gestul si am constatat ca prin masaj dispareau pe moment toate petele si tipatul ei se diminua", a povestit femeia pentru sursa citata.Viorica Parvan a plecat de la spital, dar noaptea a avut un vis care a facut-o sa ia o decizie. “Se facea ca pe scena unei sali marete era Lorelai, care terminase de facut ceva. Au inceput aplauze frenetice, iar toti spectatorii erau in picioare si o aclamau. Ea avea un zambet stangaci, ochii ei fiind atintiti spre mine, iar eu ma aflam in culise si eram in culmea fericirii. Atunci am realizat ca Dumnezeu imi dadea mie misiunea de a avea grija de ea. Marturisesc ca a fost provocarea vietii mele”.Se pare ca visul femeii tocmai s-a implinit. Lorelai, acum in varsta de 14 ani, a fost ovationata la scena deschisa de sute de persoane si urmarita cu sufletul la gura de milioane de romani.Lorelai, pe numele sau adevarat, Alberta, a invatat sa se foloseasca de picioare pentru a realiza diferite activitati, ajungand pana la cele de nivel cultural: Alberta este deja la a saptea carte scrisa cu degetele de la picioare.Lorelai a castigat zeci de premii la concursuri de muzica, poezie si chiar pictura, este uimitor cum poate picta la fel de bine cum poate tasta la calculator folosindu-se de degetele de la picioare.“In primul rand, nedispunand de maini, sunt nevoita sa fac totul cu piciorul, si aportul cel mai important in aceasta directie il are mama Vio, care de la 6 luni mi-a pus creionul in picior, incercand mici liniute si bastonase. Astfel, la numai 5 ani, cand am intrat la gradinita, stiam deja alfabetul si puteam scrie numele meu si al mamei. Desenam flori, casute etc. Scrisul a venit pe parcurs, incepand cu clasa I. I-am acordat importanta mare, pentru ca sunt o perfectionista. Cel mai mult imi place sa cant, am profesor pentru pian, mai nou invat si la chitara”, a mai povestit tanara de 14 ani.Ceea ce este si mai emotionant este ca Alberta a marturisit ca nu se simte niciodata singura, ci este permanent vegheata de un inger.„Am un inger al meu si vorbim in gand. Are o voce groasa, barbateasca. Imi cere sa cant si spune ca sunt una dintre vocile din corul de sus, din cer. De aceea am scris intr-o poezie ca eu sunt si in cer si pe pamant. El imi spune cum sa scriu si ce sa scriu”, spune Lorelai, citata de click.ro.Foto: gandul.info