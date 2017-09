Cod portocaliu de furtuna in mai multe judete. Scolile raman inchise si joi in Prahova

De asemenea, şcolile din Vrancea s-au închis de la ora 15.00, în timp ce autorităţile din Buzău anunţă că se fac în continuare ore. In Capitala, toti parintii au fost anuntati ca elevii sa fie luati de la scoala pana in ora 16.00.Astfel, Inspectoratul scolar Judetean Dambovita a decis ca de la ora 14.00 toate scolile din judet sa fie inchise, in conditiile in care de la ora 16.00 intra in vigoare codul portocaliu de furtuni si ploi abundente.O decizie similara a fost luata si de catre inspectorii scolari din judetul Prahova, unde scolile vor fi inchise incepand cu ora 15.30. Scolile din judeţul Vrancea se vor inchide de la ora 16.00, cand judeţul intra sub atenţionare meteo cod portocaliu de ploi si vijelii, iar toti copiii vor fi trimisi acasa. Masura urmeaza sa fie anuntata oficial in cadrul Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta Vrancea, care va avea loc la orele dupa amiezii.