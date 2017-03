Cum impacheteaza toate aceste lucruri intr-o singura geanta. E incredibil

Rachel Grant este o bloggerita din America ce si-a propus sa ne arate ca nu e deloc greu sa iti asezi toate lucrurile pentru vacanta in bagajul de mana. Mai exact, nu mai putin de 100 de piese pot incapea intr-o geanta. Adica tot ceea ce ai putea avea nevoie in calatorie: cateva bluze, sosete, slipi, fuste, pantaloni, slapi si pantofi, inclusiv un sal mare si o jacheta. Toate, absolut toate incap in bagajul de mana, adica in cel inclus in pretul biletului de avion.Pentru asta ai insa nevoie de elastice si de pungi cu fermoar. Demonstratia o poti vedea in clipul urmator: