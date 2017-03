Cum poti sa castigi bani stand acasa

Sa muncesti de acasa poate fi o adevarata binecuvantare. Macar si pentru faptul ca nu pierzi ore in sir blocat in trafic. Iti organizezi timpul asa cum vrei, poti oricand sa iei o pauza sau sa iesi la o scurta plimbare.Dar care sunt joburile pe care le poti face de acasa? Iti oferim in continuare cateva variante:Nu este o meserie trecuta in nomenclator, insa daca esti iscusit poti castiga bani de pe urma administrarii unui blog. Trebuie sa iti alegi nisa potrivita si sa muncesti putin pana sa devii cunoscut. Insa dupa ce ti-ai facut un nume, lucrurile merg de la sine. Prin postari, articole, recenzii, recomandari, idei, site-ul tau poate atrage un numar mare de vizitatori, scrie businessmagazin.ro.Cu cat numarul de cititori creste, cu atat sunt mai mari sansele de a primi oferte din partea unor companii, magazine, care sunt dispuse sa iti ofere produse pentru testare si/sau reclama, carora sa le realizezi un articol si sa il publici pe site-ul tau, in speranta atragerii cat mai multor cumparatori.Castigurile difera in functie de numarul de vizualizari, vizitatori, colaborari, etc. Pentru 1000 de vizualizari se primeste, in medie, intre 10 si 50 de dolari, mai spune sursa citata.Daca te pricepi la dezvoltat subiecte de nisa si daca mai ai si cunostinte SEO, atunci poti alege sa scrii articole pentru diverse site-uri. Exista o multime de magazine online care doresc sa isi promoveze serviciile sau produsele cu informatii actualizate si au nevoie de continut optimizat.In medie pentru un articol de 400 de cuvinte poti primi intre 20 si 50 lei, astfel ca poti castiga 500-1.000 de lei/luna lejer.Daca stapanesti foarte bine cel putin o limba straina, jobul de traducator iti poate aduce banii frumosi. Traducerile au ajuns sa fie tot mai cautate si mai bine platite. Cele mai frecvente cereri sunt de traduceri din franceza, chineza si spaniola. Ca traducator liber poti castiga si 50 de euro/ora, insa plata poate varia, scrie businessmagazin.ro.