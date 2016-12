Cum te mentii in siguranta in caz de cutremur. Informatii extrem de utile

Nu te aseza in tocul usii. Exista un mit raspandit mult potrivit caruia trebuie sa stai in tocul usii in caz de cutremur. Acesta iti poate cadea chiar in cap, deci nu e o varianta sigura. Daca te afli la parter, cel mai bine e sa iesi imediat afara. In schimb, daca esti la etaj, nu porni pe scari sau cu ascensorul, incat acestea se pot prabusi in timpul cutremurului. Cel mai bine este sa te asezi pe podea, departe de obiecte care ar putea cadea.De indata ce simtit unda seismica, apropie-te de un perete exterior. In cazul in care o cladira cade, vei fi gasit mai repede.Asigura-te ca nu e nimic in jurul tau care ar putea cadea: aparate de iluminat, dulapuri suspendate.Intinde-te pe podea, de preferinta aproape de o canapea sau un pat, dar nu intra dedesubt. In cazul in care cade un dulap sau o portiune de tavan, patul va ajuta la crearea unui spatiu de siguranta. Ghemuieste-te acoperindu-ti capul cu bratele, ca sa te protejezi.Multi spun ca cel mai bine este sa te asezi sub o masa, in caz de cutremur, insa teoria este destul de controversata, tinand cont ca in cazul unui seism major, masa ar putea fi zdrobita de un perete sau un tavan prabusit.Ai aproximativ 10-20 de secunde la dispozitie de la debutul seismului pana la un posibil colaps. Ar fi perfect daca le-a folosit pentru a parasi clădirea. Nu o face insa in cazul in care:- Nu te afli la parter, ci la un etaj superior.- Nu esti sigur ca iesitul din casa va dura mai putin de 10 secunde. In acest caz, pericolul de a fi ranit in incercarea de a ajunge afara este mai mare decat in cazul in care stai inauntru.Intotdeauna ai nevoie de ceva timp pentru a evalua o situatie. In caz de urgenta, luarea unei decizii devine si mai dificila.