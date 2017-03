Cum va fi vremea de Florii, Paste si de 1 Mai

in aprilie, temperatura medie lunara a aerului va avea valori apropiate de norma climatologica, in cea mai mare parte a tarii, valori medii de temperatura de pana la 12 grade Celsius in Banat, Oltenia si Muntenia, de pana la 11 grade Celsius in Crisana, Maramures, Transilvania, Dobrogea si Moldova.Cantitatile totale de precipitatii vor fi excedentare in vestul, centrul si nordul tarii si apropiate de norma, in rest. Cele mai mari cantitati de precipitatii sunt estimate in Banat (pana la 78 l/mp), Oltenia (pana la 75 l/mp) si Transilvania (pana la 70 l/mp), iar cele mai scazute in Dobrogea (pana la 40 l/mp). De Florii si Paste, mercurul din termometre va urca pana la 12-18 grade, dar se anunta si ploi. Cantitatile totale de precipitatii vor putea fi excedentare, cu precadere in regiunile nordice si centrale.In mai, temperaturi medii lunare mai scazute decat media climatologica a lunii, de a lunii este de 14,9 grade Celsius, mai ales local in nord si centru, respectiv apropiate de norme in restul teritoriului. iCele mai scazute temperaturi medii se vor inregistra in zona Moldovei (intre 10 si 17 grade Celsius), iar valori termice medii mai ridicate, de pana la 18 grade Celsius, se vor consemna in Banat, Oltenia si Muntenia.Cantitatile totale de precipitatii se vor situa in apropierea normelor climatologice in sud si sud-est. Cele mai mari cantitati de precipitatii se vor consemna in Maramures (pana la 89 l/mp), Muntenia (86 l/mp), Crisana (pana la 85 l/mp), Banat (84 l/mp) si Oltenia (83 l/mp).In prima luna de vara a acestui an, temperaturile medii lunare se vor situa, in general, in apropierea mediilor multianuale, stabilite la 18,3 grade Celsius. Temperaturile medii vor fi cuprinse intre 15 si 19 grade Celsius, in Transilvania. in acelasi timp, valori pozitive, de pana la 22 de grade Celsius, se vor consemna in Oltenia si Muntenia.In iunie, precipitatiile vor fi apropiate de media climatologica, in nordul si centrul tarii si vor avea o tendinta spre deficit in celelalte regiuni. in zona Munteniei, cantitatile medii de precipitatii ar putea ajunge la 111 l/mp, in Banat la 107 l/mp, in Transilvania la 106 l/mp, in Crisana si Moldova la 103 l/mp si in Oltenia si Maramures la 102 l/mp.