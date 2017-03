Cum verifici daca ti-a fost spart contul de Facebook

Exista o modalitate simpla de a verifica daca ti-a fost spart contul de Facebook: mergi la sageata din coltul din dreapta sus al paginii si fa click pe ea. In meniu, selecteaza Setari. Un nou meniu va aparea. Alege Securitate si apoi De unde v-ati logat.Va aparea o lista cu toate dispozitivele pe care le-ai folosit in ultima perioada. Daca exista date de conectare pe care nu le recunoasti, sunt sanse sa fi fost piratat. Daca descoperi date de logare care nu iti apartin, fa click pe „End all activity” pentru a incheia sesiunile. Posibilii hackeri vor fi deconectati, temporar insa, scrie sursa citata.- numele, data nasterii, parola sau adresa de e-mail au fost schimbate;- cineva a trimis cererei de prietenie pe care nu le recunoasti;- au fost trimise mesaje de pe contul tau, dar nu le-ai trimis tu;- apar in timeline postari pe care nu le-ai scris tu.Primul lucru pe care trebuie sa il faci este sa iti schimbi parola. Apoi mergi in pagina de ajutor Facebook, click pe „Contul meu a fost spart sau cineva il foloseste fara permisiunea mea” si apoi click pe „Securizati contul”. Facebook te va trimite catre o pagina in care iti vei securiza contul.