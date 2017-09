Cutremur de 7 grade. Peste 300 de morti

Institutul American de Geologie a emis o alerta „portocalie”, avertizand ca numarul victimelor ar putea ajunge la 1.000 de persoane. Ministrul federal de Interne, Miguel Angel Osorio Chong, a declarat ca autoritatile au informatii despre oameni care sunt inca prinsi sub daramaturi, dupa ce cladirile s-au prabusit.El a explicat ca eforturile de cautare si salvare sunt lente, din cauza fragilitatii zidurilor.„Trebuie sa cautam cu grija, pentru a scoate oameni in viata din resturile de moloz. Iar timpul curge in defavoarea noastra”, a spus ministrul federal de Interne. Seismul de magnitudine 7,1 a lovit in centrul tarii marti, chiar in timp ce era in desfasurare o simulare de cutremur. Sirenele au sunat, dar multi locuitori au crezut totul face parte din exercitiu si nu au reactionat.