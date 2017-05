Cutremur foarte puternic in Romania

Seismul s-a produs la o adancime de 120 de kilometri, avand o magnitudine de 4,7 pe scara Richter.Cutremurul a fost resimtit inclusiv in Capitala. La scurt timp dupa acest seism a avut loc si cel de-al doilea s-a produs la ora 2:46, cu magnitudinea 3,4, la o adâncime de aproape 70 de kilometri, potrivit stiripesurse. In ultimii doi ani,in Romania au avut loc peste 25 de seisme cu magnitudine peste 4.Cutremurul de vineri a fost al doilea cel mai puternic de anul acesta. La 8 februarie 2017, in Vrancea s-a produs un cutremur cu magnitudinea 5, care a fost resimtit si in Bucuresti.