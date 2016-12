Cutremur in Marea Neagra. Risc de tsunami

Un cutremur puternic a avut loc in aceasta dimineata in Marea Neagra.Seismul s-a produs la ora 6:47 la o adancime de doar cinci kilometri. Seismul a avut o magnitudine de 3,7 grade pe scara Richter!Potrivit Centrului Seismologic Euro-Mediteranean epicentrul a fost localizat la coordonatele 41.82 N/41.73 E la 258 km V de Tbilisi (pop: 1,050,000), 21 km N de Bat’umi (pop: 122,000) si 4 km V de Kobuleti (pop: 18,600), toate din Georgia, scrie libertatea.ro.Directorul Institutului de Fizica a Pamantului, Gheorghe Marmureanu, avertiza in trecut ca un cutremur cu o magnitudine mai mare de 7 grade pe scara Richter va duce la producerea unui tsunami ce va lovi orasul Mangalia. Acest lucru s-a mai intamplat de altfel, in 1901 cand un val seismic inalt de patru-cinci metri a lovit litoralul romanesc si cel bulgaresc. In acel an s-a produs cel mai puternic seism din Marea Neagra ce a avut o magnitudine de 7,2 grade pe scara Richter. Tot astazi, a mai avut loc un cutremur in judetul Vrancea. Seismul a avut loc la ora 3:37, la o adancime de 99,3 kilometri si a avut o magnitudine de 2,6 grade pe scara Ric