Seismul s-a produs in zona seismica Vrancea, in noaptea de joi spre vineri, la ora 2:16. Cutremurul produs la o adancime de 79,4 kilometri, fiind resimtit in Covasna si Targul Secuiesc.Cel mai puternic seism din acest an a avut magnitudinea de 4,1 grade pe scara Richter si s-a produs pe 5 ianuarie. Cel mai puternic cutremur din ultima vreme, resimtit si in Capitala, a avut magnitudinea de 5,3 grade pe scara Richter si s-a produs pe 28 decembrie, tot in Vrancea.