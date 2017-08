Daca gasesti o bacnota de 100 de lei pe parbriz, nu ii lua sub nicio forma. Iata ce poti pati

Indivizii care fac aceasta escrocherie stau la panda in masini inmatriculate in Bulgaria si de obicei urmaresc din timp victima. In general, ei aleg femei instarite.Unul dintre infractori pune la stergator o bancnota falsa de 100 de lei sau de 50 de lei. O pune astfel incat sa ii sara imediat in ochi soferului care se urca la volan. Soferul, urca in masina, pune geanta pe scaunul din dreapta, dupa care porneste masina. Dar cand vede bancnota din parbriz, se da jos ca sa o ia. In acest timp, un infractor sta ascuns in spatele masinii, si cand femeia se da jos, deschide usa, dupa care se duce pe dupa usa (bancnota fiind pozitionata pe mijloc sa nu o poti lua din masina), infractorul intervine si sustrage poseta femeii, dupa care se face nevazut. Locul stramt si faptul ca odata ce portiera este deschisa hotul este mascat, fac ca metoda sa fie extrem de eficienta.