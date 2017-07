De ce ii urasc zodiile pe Sagetatori

Iata ce nu ii place fiecarei zodii in parte la Sagetator:poate fi iresponsabil uneori, iar comentariile lui acide ii pot rani ego-ul, sentimentele.are foarte mare incredere in el, motiv pentru care va face tot posibilul sa-i puna in inferioritate pe ceilalti.au tact fix cat un elefant care se plimba prin sala de mese si nu are incredere in oameni.nu accepta sfaturile si ajutor, fac totul dupa cum le trece lor prin cap.e competitiv si ajunge sa se ciocneasca de el in obiectivele pe care si le propune.nu ia niciodata in serios ceea ce spune sau face Fecioara, asta fiindca cel mai probabil s-a ars vreodata.e mult prea activ, prea increzator in ideile lui si pentru ca se misca mult prea repede atunci cand isi propune cate ceva.e prea impulsi si direct.e prea competitiv si isi aroga dreptul de a te critica.e neglijenț si are un optimism nebunesc.nu poate intotdeauna sa conteze pe el.sunt pres critici si isi schimba mereu planurile pe care le au cu ei.